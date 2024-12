A Marsala tornano Katia e Valeria, all’Impero comicità esplosiva

Un evento imperdibile per tutti gli amanti della comicità italiana: Katia Follesa e Valeria Graci, il duo che ha conquistato il cuore del pubblico televisivo e teatrale dal 2000 al 2012, si riuniscono per un nuovo spettacolo dal vivo. Dopo aver scritto pagine indimenticabili della comicità con programmi come Bigodini e Zelig, e aver portato la loro energia nei teatri d’Italia con numerosi tour, le due artiste tornano insieme per regalare al pubblico un’esperienza unica anche a Marsala il 26 maggio 2025 alle ore 21 presso il Teatro Impero.

“Ma non dovevamo vederci più?” è una sorta di mini-musical in cui, oltre a far ridere con il loro inconfondibile umorismo, Katia e Valeria si esibiscono in performance canore e coreografie travolgenti. Il duo ripercorre i momenti più iconici della loro carriera, rivivendo i personaggi che li hanno resi celebri e che ancora oggi fanno sorridere tutti. Dopo aver intrapreso percorsi personali, Katia e Valeria si sono ritrovate più volte, e ora sono pronte a sorprendere di nuovo il pubblico con il loro talento e la loro simpatia. Biglietti disponibili su Ticketone.