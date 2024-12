Torna a Marsala “2 Giorni d’Arte” all’Otium con l’associazione Perpetuum

I giorni 28 e 29 dicembre si rinnova l’appuntamento annuale con “2 Giorni d’Arte”, l’evento organizzato dall’associazione Perpetuum di Marsala, che giunge quest’anno alla sua terza edizione. L’iniziativa, che ha come cornice la Biblioteca Sociale Otium, si propone di offrire un’importante occasione di confronto culturale e di scoperta dell’arte locale. Il tema scelto per il 2024 è “Sentirsi a casa”, un concetto profondo che invita gli artisti a riflettere sul significato di “casa” nelle sue molteplici sfumature: non solo come rifugio fisico, ma anche come spazio emotivo, legame affettivo e ideale da ricreare o riscoprire. Le opere in gara, selezionate con cura, saranno esposte durante i due giorni dell’evento, creando un’atmosfera di condivisione e dialogo tra le diverse interpretazioni artistiche.

Oltre alla tradizionale esposizione, l’evento offrirà anche attività pensate per coinvolgere la cittadinanza, rendendo “2 Giorni d’Arte” una vera e propria festa della cultura e della creatività. L’appuntamento è quindi da non perdere per chiunque voglia immergersi nell’arte contemporanea e riflettere su un tema universale, trasversale a tutte le generazioni. L’associazione Perpetuum vi aspetta, dunque, presso Biblioteca Sociale Otium dalle ore 17 alle ore 21 dei giorni 28 e 29 dicembre.