Marsala: i Babbi Natale del Vespa Club Ruote d’Occidente portano un sorriso in Pediatria

La visita dei Babbi Natale al reparto di Pediatria di Marsala ha regalato grandi emozioni e ha ricordato la vera magia del Natale: donarsi agli altri. Domenica 22 dicembre, alcuni soci del Vespa Club Ruote D’Occidente di Marsala, vestiti da Babbo Natale hanno portato doni ai bambini ricoverati, regalando momenti di felicità e conforto in un periodo spesso difficile. Sono stati inoltre omaggiati giochi destinati alla ludoteca che rappresentano un dono prezioso per il reparto, contribuendo a creare uno spazio dove i bambini possano giocare, distrarsi e socializzare. “Un sentito ringraziamento da parte del presidente del Vespa Club Ruote D’occidente Domenico Ferrara e di tutti i soci va alla Direzione Sanitaria, al dott. Gaspare Amato, al dott. Salvatore Bertolino e a tutto il personale paramedico della pediatria per la splendida accoglienza e per l’opportunità. Auguriamo a tutti i bambini del reparto, alle loro famiglie e a tutte le famiglie del mondo che stanno vivendo un momento particolare della loro vita un Natale carico di salute e serenità. Buon Natale a tutti”, è il messaggio del Vespa Club Ruote d’Occidente di Marsala.