Felice inizio d’anno per 56 Asu stabilizzati al Comune di Castellammare del Golfo

Fine anno con il sorriso per 56 lavoratori ASU del Comune di Castellammare del Golfo che hanno sottoscritto i contratti a tempo indeterminato. Dopo circa 30 anni di lavoro da precari, gli ormai ex Asu del Comune di Castellammare del Golfo hanno adesso un futuro lavorativo certo. Nella tarda mattina di oggi, venerdì 27 dicembre, alla firma dei contratti nella sala giunta di palazzo Crociferi, i precari storici sono stati accolti dal sindaco Giuseppe Fausto. Presenti gli assessori della Giunta comunale, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona e alcuni consiglieri comunali.

“Siamo contenti perché abbiamo fatto il nostro dovere dando a 56 lavoratori il ruolo e la dignità che meritano -dice il sindaco Giuseppe Fausto-. Era tra i nostri obiettivi e siamo lieti del traguardo finalmente raggiunto dopo decenni di precariato dei lavoratori ex Asu adesso stabilizzati grazie alla possibilità normativa. Un risultato ottenuto grazie alla determinazione e all’impegno di tutta la squadra amministrativa che ha lavorato agli adempimenti e un dialogo costante con i sindacati di riferimento”. Tutti gli ex precari hanno ufficialmente firmato i contratti a tempo indeterminato, alla presenza della segretaria generale Giuseppina Buffa e degli altri dirigenti che hanno seguito l’iter di stabilizzazione. I 56 ex Asu, andranno a ricoprire diverse mansioni, inquadrati in categoria A, B e C, per i titoli di scuola secondaria di primo e secondo grado (diploma di licenza media e superiori) ed una ex Asu in categoria D, in quanto laureata.