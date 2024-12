Tir carico di bombole finisce fuori strada sulla Alcamo-Trapani, percorso alternativo

Un mezzo pesante è fuoriuscito dalla sede stradale ed attualmente è chiusa al traffico l’autostrada A29 Dir “Alcamo-Trapani, fra i km 36,900 e 28, carreggiata direzione Alcamo decrescente, in località Paceco. “La carreggiata è stata chiusa per consentire, in sicurezza, il recupero del mezzo finito fuori strada”, ha spiegato l’Anas. E’ stato disposto un percorso alternativo che prevede l’uscita dei mezzi lungo la SS 113 ed il rientro al km 28 in località Dattilo. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per la riapertura del tratto autostradale nel più breve tempo possibile. Pare che si tratti di un autoarticolato carico di bombole. Cosa che rende le operazioni più delicate.