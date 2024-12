Meteo di Capodanno: bel tempo fino al 31 dicembre grazie all’anticiclone

Tempo clemente per gli ultimi giorni dell’anno. L’alta pressione proveniente dalle Azzorre infatti, porterà un deciso miglioramento su tutte le regioni e garantirà una maggior stabilità atmosferica fino a Capodanno, con valori termici al di sopra delle medie del periodo specie durante le ore centrali della giornata. A partire dal 2025 l’anticiclone comincerà a perdere forza, favorendo il ritorno di un’aria più gelida proveniente dall’Artico. La pressione aumenta decisa anche sulle regioni del Sud e della Sicilia: la giornata sarà contrassegnata da condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o anche coperto, specie sui settori montuosi e lungo le coste settentrionali della Sicilia. Non sono attese precipitazioni degne di nota. I venti da nord si attenuano, mari mossi, ma non lo Ionio che sarà ancora molto mosso. Temperature con valori massimi attesi tra i 6°C e i 13-15°C.

Domani, la pressione aumenta sulle regioni meridionali e la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto dappertutto. Il cielo sarà molto nuvoloso o anche coperto sugli Appennini e sulle coste settentrionali della Sicilia, altrove la nuvolosità sarà meno presente. Venti deboli da nord, mare Ionio molto mosso, mossi gli altri bacini. Temperature con valori massimi attesi tra gli 8°C di Potenza e i 15°C di Palermo. Il 29 dicembre giornata nuvolosa sulle regioni meridionali, in particolare sul litorale ionico, Calabria e Sicilia, mentre sarà soleggiato sulle restanti regioni. Mari poco mossi. Temperature con valori massimi compresi tra i 10°C di Potenza e i 16° C di Palermo. Il 30 giornata stabile pur con la presenza di nuvole lungo le coste della Campania, in Calabria e in Sicilia. Venti deboli dai quadranti settentrionali e mari poco mossi, mentre il 31 nuvole e sole nell’isola. Giorno 1 tempo in deciso peggioramento con cielo nuvoloso in tutta la regione e pioggia nella parte meridionale del territorio. Temperature con valori massimi compresi tra i 10° di Potenza e i 15°C di Palermo.