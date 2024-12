A Marsala i funerali di Enrico Cena, baluardo del calcio canavese e papà del notaio Alex

A ridosso del Natale, il mondo del calcio dilettantistico canavese, in Piemonte, è stato colpito dalla notizia della scomparsa di Enrico Cena, settant’anni, un protagonista della storia del territorio cittadino di Castellamonte, in Provincia di Torino. Con passione, determinazione e dedizione Cena si è impegnato nella dinamica realtà dell’associazionismo castellamontese dove la sua dipartita ha suscitato unanime cordoglio e sincera commozione. I funerali di Cena si sono svolti il 24 dicembre a Marsala, nella Chiesa dei Salesiani, dove si trovava con la moglie Franca ed il figlio Alex, notaio da anni attivo nello studio di via Amendola che condivide con l’ex sindaco Salvatore Lombardo.

Per quasi 25 anni, Cena ha ricoperto l’incarico di presidente del Castellamonte fino al passaggio di testimone a Cristina Gindro, avvenuto nel luglio di quest’anno, rimanendo nel direttivo con il ruolo di presidente onorario. Apprezzato rappresentante di un’azienda volpianese operante nel settore degli oli industriali, Enrico Cena nel 1999, unitamente ad un gruppo di amici era stato tra i fondatori del Gruppo sportivo Sant’Antonio che poi divenne SA Castellamonte Asd.