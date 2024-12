Papa Francesco apre la Porta Santa nel carcere di Rebibbia: “I pesci grossi sono fuori…”

Un gesto simbolico nei giorni del Giubileo: Papa Francesco ha aperto la Porta Santa nel carcere di Rebibbia voluto fortemente del Pontefice per coinvolgere tutta la popolazione carceraria del mondo. Il Pontefice ha varcato la soglia a piedi e non sulla sedia a rotelle, su cui spesso cammina. Accanto a lui il vescovo ausiliare di Roma Benoni Ambarus. E‘ la prima volta nella storia del Giubileo che una Porta Santa viene aperta in un penitenziario. Un unicum nella tradizione della cristianità che arriva nel giorno di Santo Stefano, primo martire della Chiesa Cattolica. Un segno di speranza per tutte le carceri del mondo che fa di Rebibbia un’icona universale della vicinanza della Chiesa ai detenuti. “Vi faccio gli auguri di buon anno… che quest’anno sia migliore. Da qui voglio salutare i detenuti rimasti nelle celle che non sono potuti venire. Non dimenticate di aggrapparsi all’ancora, le mani a tutti. Buon anno a tutti e grazie”, ha detto dopo i saluti al termine della Messa.

Ai microfoni dei giornalisti, in auto, Bergoglio ha affermato: “In carcere stanno i pesci piccoli, quelli grossi sono fuori…”. Parole forti quelle di Papa Francesco.