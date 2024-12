Ping pong, la Germaine Lecocq di Marsala vince e va in testa al campionato di B2

Grande prestazione per la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala che nella settima ed ultima giornata del girone di andata della serie B2 nazionale batte in casa la EOS Enna con il risultato di 5-2 raggiungendola in vetta alla classifica con dieci punti frutto di cinque vittorie e due sconfitte.

Gli ospiti si presentano alla palestra del Professionale Cosentino con il fuoriclasse nigeriano Ghazal Qudus Daramola ed i giovani talenti Riccardo Dipietro e Simone Mangione, 14 anni il primo e 13 anni il secondo; la Germaine Lecocq con lo spagnolo Eduardo Gonzalez, 3 vittorie in giornata, Alessandro Guttuso e Giovanni Altesi con una vittoria cadauno. Sarà proprio la sfida tra il nigeriano e lo spagnolo a catalizzare l’attenzione del pubblico presente, un match straordinario che il pongista di casa si aggiudicherà con il risultato di 3-1 grazie a parziali equilibrati e con scambi da categorie superiori. Una qualità di gioco che ha impressionato gli spettatori presenti per velocità di esecuzione, precisione negli attacchi e per le difese estreme che hanno reso lo spettacolo davvero appassionante. Il prossimo impegno, prima giornata di ritorno, si giocherà il 5 gennaio prossimo in trasferta a Palermo in casa del Mazzola A.

La Germaine Lecocq desidera anche comunicare di aver raggiunto un accordo di sponsorizzazione sportiva con l’azienda FSC Group grazie all’intervento del suo General Manager Leonardo Curatolo. Si tratta di un’azienda specializzata nel campo della consulenza in materia di investimenti tra le imprese italiane ed i paesi dei Balcani.