Alcamo, affidati i lavori per il campo sportivo “Nonò Cilluffo”

Sono stati affidati dal Comune di Alcamo all’impresa Edil Center s.r.l. di Lercara Friddi i lavori di ripristino dell’impianto sportivo Nonò Cilluffo ex Sant’Ippolito, per un importo a base d’asta di 681.591,13 euro, la consegna dei lavori la scorsa settimana e la fine presunta entro il mese di agosto 2025.

Dichiara l’assessore alle attività e agli impianti sportivi Gaspare Benenati “Esprimo grande soddisfazione per l’imminente avvio dei lavori di ripristino del campo sportivo Nonò Cilluffo, e contestualmente, dell’ adeguamento dell’impianto fognario, fondamentale per prevenire futuri danni come quelli causati dall’alluvione del 2021. L’intervento di recupero riporterà questa storica ed importante struttura a disposizione delle associazioni sportive e della comunità locale, favorendo così l’ulteriore crescita delle attività del territorio che tanto contribuiscono alla coesione sociale”.