Sfila per Marsala il carro natalizio della Croce Rossa

Marsala si tinge di magia natalizia grazie a una nuova iniziativa: il carro natalizio ideato e realizzato dal comitato di Marsala e diretto dal presidente della Croce Rossa – Comitato di Marsala, Paolo Civello, in collaborazione con l’amministrazione Comunale presieduta dal sindaco Massimo Grillo.

Questo progetto, frutto di un lavoro minuzioso e dell’impegno condiviso tra volontari e istituzioni, rappresenta un simbolo di unione e speranza, in grado di portare in strada un messaggio di gioia e solidarietà

La suggestiva creazione, ricca di luci, colori e decorazioni che richiamano il Natale, ha sfilato per le vie del centro storico il 23 dicembre, portando con sé un’ondata di allegria e meraviglia per grandi e piccoli.

Il carro non si ferma qui: il 27 dicembre sfilerà in contrada Amabilina, e proseguirà il 30 attraversando le vie di Sappusi. Un’occasione unica per vivere momenti di condivisione, spensieratezza e calore in un’atmosfera resa ancora più speciale dall’impegno e dalla passione dei volontari della Croce Rossa che hanno svolto e continuano a svolgere un encomiabile lavoro di squadra che coinvolge decine di volontari, pronti a dedicare il loro tempo e ad impegnarsi giorno dopo giorno restando al servizio della città, pronti ad aiutare chiunque ne abbia bisogno.

“L’invito – scrivono i promotori – è rivolto a tutti, adulti e bambini, per lasciarsi incantare da questo simbolo itinerante del Natale e condividere insieme la gioia delle festività. Non mancate: Vi aspettiamo per celebrare insieme lo spirito natalizio e chiudere l’anno con un sorriso”.