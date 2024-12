La Città che Vorrei: “E’ arrivato il momento di aprirsi a una nuova visione”

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del referente de La Città che Vorrei, Giovanni Di Girolamo.

Dalla sua nascita La Città che Vorrei si è presa l’onere di portare nella nostra Città una visione nuova e partecipativa che, partendo da esperienze vissute e competenze in diversi settori, vuole contribuire a produrre, nel breve e nel lungo periodo, un cambiamento sostanziale di crescita e di sviluppo.

La nostra Città dispone di risorse umane e materiali che meritano di essere riconosciute e valorizzate. Abbiamo molte iniziative meritevoli, che in diversi casi hanno successo ma in tanti altri rimangono estemporanee e ad uso e consumo di un pubblico ristretto. Nel complesso, a frenare lo sviluppo e la crescita collettiva sono la carenza di programmazione, la carenza di aggregazione e di collaborazione proattiva, talvolta la sfiducia e il disimpegno.

Se il desiderio comune è un cambiamento reale a livello sociale, culturale, produttivo, è arrivato il momento per aprirsi ad una nuova visione di cooperazione, nelle idee e nelle azioni.

La Città che Vorrei vuole fare un plauso agli sforzi delle testate cittadine e degli operatori culturali che quotidianamente cercano di scardinare l’apatia e la frammentazione, facendo informazione e sforzandosi di alimentare e diffondere la cultura. Per poter attecchire nella società la cultura deve avere solide basi non solo nella qualità delle sue espressioni, ma nell’informazione e nella formazione, nell’umiltà e nella condivisione.

Nel nostro piccolo, nell’anno appena trascorso abbiamo investito cercato di dare un contributo di informazione. Abbiamo cercato di dare spazio alle realtà positive che offre il nostro territorio. Allo stesso tempo abbiamo fatti presenti problemi e criticità, con l’intento di stimolare soluzioni e di diffondere buone pratiche. Abbiamo lanciato appelli per la riapertura dei siti culturali, chiesto interventi tempestivi per garantire la sicurezza cittadina, lanciato idee per servizi più efficienti. Abbiamo creato momenti di aggregazione e condivisione di idee e progetti. Abbiamo ascoltato chi ci teneva a farsi ascoltare.

Abbiamo lanciato il concorso di idee “La Città che Vorrei”, dando ai ragazzi delle Scuole di Marsala la possibilità di liberare la fantasia e proporre idee per la rigenerazione urbana, al fine di rendere la nostra Città più vivibile, decorosa, accogliente.

Alle nuove generazioni va data la possibilità di valorizzare le nostre bellezze. Complimenti alle Scuole che hanno aderito e che si sono proiettate nel futuro. Sappiamo bene che anticipare i tempi è un mestiere difficile, non sempre compreso dalla maggior parte delle persone, ma è l’unica strada per migliorare, per costruire una Città che soddisfi le aspettative nostre e dei nostri ragazzi. L’intenzione è quella di replicare con ulteriori temi di confronto, dare spazio a idee, iniziative e progetti che portino crescita e sviluppo, coinvolgendo le nuove generazioni.

Il prossimo anno continueremo a lavorare sui temi che ci stanno a cuore, come la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle eccellenze del territorio, l’integrazione fra lo sviluppo del territorio e la tutela dell’ambiente e il benessere delle persone, la diffusione di tecnologie e buone pratiche per la sostenibilità e servizi più efficienti, la rigenerazione urbana e molto altro.

Noi ci proviamo, ma occorre fare di più, insieme.

La Città che Vorrei continua a offrirsi come porto sicuro per chi vuole vedere realizzate le proprie idee, aprendo la porta a chi vuole dare il suo contributo per migliorare la Città, a chi vuole fare squadra verso obiettivi concreti comuni, nella consapevolezza che un miglioramento collettivo nasce da iniziative condivise.

La nostra è una realtà rivoluzionaria, nata per ascoltare, per aggregare realtà e iniziative, per agire e creare soluzioni per la Città e i cittadini.

Auspicando una sempre maggiore partecipazione di cittadini, associazioni e imprese, cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini Buone Festività e un Nuovo Anno ricco di serenità e soddisfazioni.

Giovanni Di Girolamo – La Città che Vorrei