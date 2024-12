Il messaggio del vescovo Giurdanella per il Natale: “Ritroviamo la sobrietà, non è in contrasto con la festa” VIDEO

«La gioia del Natale si incontra con le nostre attese più profonde che, se “ascoltate”, ci rendono cercatori di speranza, ascoltatori attenti della Parola». È questo uno dei passaggi del messaggio di auguri per il Natale del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, che si sofferma anche sull’anno giubilare ormai alle porte.

«Il Natale porta con sé un rinnovato annuncio di gioia, che quest’anno diventa particolarmente significativo perché inizia il Giubileo, indetto da Papa Francesco – scrive monsignor Angelo Giurdanella – se ci mettiamo in cammino, avremo una sorpresa e una gioia grande: scopriremo che Dio ci ha preceduti, si è messo Lui per primo in cammino verso di noi. La nostra meta diventa, non un luogo, ma una relazione viva con un Dio che nel piccolo rivela la grandezza di un amore smisurato, un amore che salva, un amore che raduna». E per questo tempo di Natale il Vescovo aggiunge: C’è uno stacco da fare rispetto alla mentalità dominante, non per moralismo, ma per rendere libero il nostro cuore da ogni idolatria: del potere, delle mafie, del piacere, del denaro, dei social, che diventano asservimento, invidia, istupidimento dell’intelligenza e del cuore, pettegolezzo, volgarità̀, conformismo». Da qui l’invito a ritrovare la sobrietà «che non è in contrasto con la festa, ma sa unire la gioia dell’incontro e della mensa con l’attenzione alla sofferenza del fratello e alla cura della casa comune, che ha bisogno sempre più di un “consumo critico” e scelte etiche e stili di vita consapevoli». E poi l’invito a vivere con giustizia e a riscoprire la pietà.

IL VIDEO