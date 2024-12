Volley, vince l’Enodoro Marsala: 3-1 al Modica in rimonta

Con la vittoria nella undicesima giornata di serie B1 sulla Pvt Modica, l’Enodoro Marsala Volley di coach Lucio Tomasella sfodera una prestazione di carattere e concentrazione di buon auspicio per il proseguo del campionato. Un 3-1 che mostra quanta voglia di vittoria avevano capitan Varaldo e compagne soprattutto di fronte al roster diretto dal proprio ex allenatore Luca D’Amico, oggi in tribuna e non in panchina a causa di una squalifica,

Le ospiti giocano bene le proprie carte nel primo set di questa sfida mettendo sotto pressione la difesa lilibetana e riuscendo parzialmente a neutralizzare gli attacchi da posto due. Ne esce un parziale in cui le padrone di casa inseguono quasi sempre le biancorosse che chiudono a proprio favore, 20/25 il set. Le modicane, tra i cui ranghi militano le ex biancoazzurre Alice Gasparroni – ottima partita per la banda anconetana – e Doriana Lo Iacono, oggi in panchina, protagonista della promozione dalla B2 alla B1 della Fly Volley Marsala, iniziano a subire la reazione della EnoDoro Marsala Volley già dall’inizio del secondo set. Una concentrazione ed una voglia di rimettere in piedi il risultato che portano poi le lilibetane a giocare tre parziali straordinari in cui aggiustano la mira negli attacchi, alzando anche la percentuale in ricezione e difesa, tanto da imprimere un’accelerazione a proprio favore che le porta a vincere il match 3-1 grazie ai parziali 20/25, 25/18, 25/21 e 25/16.

Terza vittoria consecutiva in panchina per coach Lucio Tomasella che ha dimostrato di saper gestire al meglio questo gruppo, sfruttando tutte le caratteristiche personali dell’intero roster senza alcuna preclusione e portando il sodalizio lilibetano ad una sola lunghezza in classifica dalla terza posizione, ultimo posto utile per accedere ai play-off promozione. Adesso un po’ di riposo viste le feste natalizie e poi la completa immersione nei due appuntamenti che chiuderanno il girone di andata, il primo contro Pescara in trasferta ed il secondo contro Arzano in casa, al termine delle quali si tireranno le somme di questa prima parte di stagione regolare.