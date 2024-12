Trofeo podistico garibaldino, vincono Nicola Mazzara e Carla Grimaudo

Il marsalese Nicola Mazzara (Sicilia Running Team) e Carla Grimaudo (Atletica Lipa Alcamo) sono i vincitori del 24° Trofeo podistico Garibaldino, organizzato dalla Polisportiva Marsala Doc. Si tratta dell’ultima tappa del Grand Prix provinciale Fidal, che da quattro anni ha trovato la sua stabile collocazione all’interno del Parco pubblico del litorale Salinella.

Dalla strada, dunque, al cross. Una formula che molti atleti hanno mostrato di gradire, con un percorso dai numerosi tornanti da ripetere sei volte, per un totale 6.800 metri, un po’ su tratti in prato, un po’ su semi-sterrato in grado di assorbire bene le abbondanti piogge degli ultimi giorni prima della competizione sportiva.

Tornando all’aspetto agonistico, Nicola Mazzara si è imposto con una condotta di gara decisa (media al km: 3 minuti e 18 secondi) contro cui poco ha potuto il pur forte atleta mazarese Andrea Bonacasa (Team Ingargiola). Al terzo posto, invece, si è piazzato l’atleta di casa Michele Galfano, reduce dal suo primato personale alla Maratona di Pisa. Nel varie categorie d’età si sono, poi, imposti l’alcamese Antonino Cusumano (SM35), Angela Messina (SF35), dell’Atletica Mazara, Giuseppe Barraco (SM40), tesserato per la “5 Torri Fiamme Cremisi” Trapani, Laura Grammatico (SF40, della Paceco Runners), Roberto Lombardo (SM45, del Team Ingargiola, Maria Todaro (SF45), anche lei della Paceco Runners, l’ex Marsala Doc Pietro Paladino (SM50), del Team Ingargiola, Carla Grimaudo (SF50), Giovanni Vitrano (SM55), della Marathon Monreale, Maria Adamo (SF55), Atletica Mazara, Giovanni Bono (SM60), della “5 Torri”, Rocco Melcarne (SM65), anche lui atleta della società trapanese, Michele D’Errico (SM70), della Marsala Doc, e Francesco Ciulla (SM75), della Podistica Salemitana. Massiccia, ovviamente, è stata la partecipazione degli atleti di casa, impegnati nella conquista degli ultimi punti nelle classifiche generali maschile e femminile. Ancora una volta, infine, parecchi consensi ha raccolto l’organizzazione della competizione sportiva, la cui “macchina” è stata guidata dal presidente Filippo Struppa e dal vice presidente Michele D’Errico.