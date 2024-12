Pioggia e neve fino a Natale: in Sicilia è di nuovo allerta gialla

Come preannunciato dai meteorologi nei giorni scorsi, sarà un Natale più freddo del solito per i siciliani. La Protezione Civile prevede l’allerta gialla in gran parte dell’isola per la giornata odierna, ma la tendenza al maltempo dovrebbe protrarsi fino a Santo Stefano.

Oggi le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici centro-orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere

di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli, fino a

puntualmente moderati sui settori occidentali.

Il ribasso delle temperature favorirà anche nevicate a bassa quota (900-1000 metri), specie sui rilievi settentrionali, con apporti al suolo – comunque – da deboli a moderati. I venti saranno da forti a burrasca e soffieranno dai quadranti settentrionali, provocando mareggiate lungo le località costiere.