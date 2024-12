Basket: Trapani mette paura a Milano, ma poi cede 105 a 90

Alla fine, l’Armani Milano si è rivelata un ostacolo troppo grande per Trapani Shark, ma il match andato in scena nel capoluogo lombardo ha confermato la competitività in questo campionato di A1 dei granata, che nel primo quarto sono partiti molto bene, raggiungendo anche 11 punti di vantaggio con un gioco veloce e una buona percentuale di tiri dalla distanza. Gradualmente, i valori tecnici dei ragazzi allenati da Ettore Messina sono venuti fuori, ma a metà match Trapani era pienamente in partita, con un distacco di appena 3 punti. Dal terzo quarto i padroni di casa hanno poi preso il largo, chiudendo la partita con il punteggio finale di 105 a 90.

Tra i granata, molto bene Notae (21 punti), Alibegovic (21) e Galloway (20), mentre i top scorer dell’Armani Milano sono stati Mirotic (29) e Shields (23).