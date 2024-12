Basket, Marsala chiude il 2024 con un successo contro Siracusa

La Nuova Pallacanestro Marsala conclude con il sorriso il 2024. Nella 12esima giornata del girone di andata della Serie C i lilibetani hanno raccolto due punti importanti nello scontro diretto contro Siracusa Basket vincendo per 76-65 e bissando il successo ottenuto sabato dagli U17 Eccellenza locali, che si sono imposti sui pari categoria siracusani per 70-59.

LA CRONACA

L’avvio del primo quarto è positivo per gli ospiti, che si portano in avanti con Zerilli e Gojkovic, ma dopo pochi minuti i locali trovano il giusto ritmo e grazie ad un Miculis padrone sotto le plance sia in attacco che in difesa riscattano l’avvio incerto e attuano il sorpasso portandosi fino a +7. La tripla di Gentile dà il via all’accumulo di un mini-parziale che porta alla prima sirena con il risultato di 24-19.

Nel secondo periodo i locali continuano ad avere il pallino del gioco, mentre i siracusani accusano l’impiego obbligatoriamente ridotto di Gojkovic, gravato di tre falli già nel primo quarto. Dai 6,75 Abrignani colpisce per due volte, in avvio ed in chiusura, imitato da Farruggia, mentre Tartamella si fa valere sia in fase difensiva che offensiva. Per gli ospiti sono Montanari ed Alescio a cercare di tenere viva la partita, ma si va al riposo con i marsalesi in vantaggio per 41-32.

Il riposo lungo giova ai locali, che arrivano a portarsi sul +11 a metà del terzo quarto, ma sui canestri sprecati con i tentativi dall’arco di prendere il largo subiscono la reazione del Siracusa Basket che riesce a riportarsi a -2 grazie ad Alescio, Amenta e Montanari (miglior marcatore dell’incontro con 26 punti). Miculis e Gentile dal campo e dalla lunetta consentono però agli azzurri di andare all’ultimo riposo con il punteggio di 56-51.

Nell’ultimo quarto la NPM va a segno tre volte dal perimetro con Tartamella, Farruggia e Donato e si porta a +12 dopo poco più di 5 minuti. Montanari e Parlato per gli ospiti riescono a ridurre lo svantaggio a -4 sul 69-65 con meno di un minuto alla sirena finale, ma Abrignani dalla lunetta, Donato da sotto canestro, poi Miculis e Tartamella fissano il punteggio sul risultato finale di 76-65.

La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo in trasferta il 12 gennaio contro Invicta Caltanissetta per l’ultima gara del girone di andata del Campionato 2024-25.

TABELLINO

Nuova Pallacanestro Marsala – Basket Siracusa 76-65Parziali: 24-19, 17-13, 15-19, 20-14.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 11, Miculis 23, Cucchiara n.e., Abrignani 9, Donato 7, Linares, Gentile 6, Paladino n.e., Stankovic 3, Chen n.e., Tartamella 11, Niang 6. All. Grillo G.

Siracusa Basket: Carbone, La Iacona, Bonaiuto, Parlato 5, Carpinteri, Catania, Alescio 21, Montanari 26, Zerilli 2, Gresta, Gojkovic 4, Amenta 7. All. Bonaiuto G.