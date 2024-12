Alcamo, si dimette l’assessora Caterina Camarda

Stamattina l’assessora all’ambiente e alla politiche del personale Caterina Camarda ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi esclusivamente personali. Espressione del movimento civico ABC, fino a qualche mese fa Caterina Camarda aveva rivestito il ruolo di vicesindaco della Giunta Surdi.

Scrive Caterina Camarda nella lettera di dimissioni “Ringrazio il Sindaco e i componenti della Giunta, con i quali si è instaurato, sin dal primo momento, un rapporto di fiducia e condivisione delle scelte effettuate nell’interesse della città. Ringrazio anche il Presidente del Consiglio e i consiglieri comunali per il loro impegno e per aver mantenuto, nei miei riguardi, un confronto sano e costruttivo, nel rispetto dei ruoli. Un sentito ringraziamento va al Segretario Generale, nonché a tutti i dirigenti e dipendenti comunali per il loro lavoro e per il supporto che mi hanno dato in ogni circostanza. Concludo, infine, ringraziando i cittadini per la fiducia e per la responsabilità accordatami nel periodo del mio servizio alla comunità”.