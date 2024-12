Petrosino, assegnate le deleghe agli assessori. In Consiglio entrano due nuovi consiglieri

Dopo la rimodulazione della Giunta comunale, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi ha riassegnato le deleghe agli assessori. Con apposito decreto, il primo cittadino ha assegnato ad Antonio Salmeri le deleghe alla polizia municipale, al randagismo, alla protezione civile, ai servizi ecologici, all’acquedotto, agli affari legali; a Liliana Giordano le pari opportunità, i servizi cimiteriali, l’arredo urbano, la pubblica illuminazione, il personale e i servizi demografici. Le confermate Maria Concetta Vallone e Antonella Pipitone mantengono le rispettive deleghe (la prima continua ad avere le politiche scolastiche, le attività culturali, i servizi sociali e la legalità; la seconda i lavori pubblici, il patrimonio ambientale e la sicurezza sul posto di lavoro).

Nello stesso decreto, il sindaco Giacomo Anastasi comunica di voler mantenere per sé alcune deleghe assessoriali: agricoltura, sport, turismo e spettacolo, servizi finanziari, rapporti istituzionali, PNRR e fondi europei.

I due nuovi assessori della Giunta di Petrosino, nel frattempo, hanno presentato le dimissioni dal proprio incarico di consiglieri comunali. Nel corso della prossima seduta consiliare, convocata dal presidente Aldo Caradonna per il 27 dicembre alle ore 16 è prevista la surroga e il giuramento dei loro sostituti, Thomas Meo e Antonella Mattarella, primi dei non eletti nella lista “Alternativa – Insieme per Petrosino” che alle amministrative del 2022 ha sostenuto il sindaco Anastasi.