Marsala Gym Lab in medaglia a “Ginnastica in Festa”

La società marsalese Marsala Gym Lab ha partecipato alla manifestazione Ginnastica in Festa, con 13 ginnaste nelle categorie Allieve, Junior e Senior. Per molte delle partecipanti, è stata la prima esperienza in un contesto nazionale. La Marsala Gym Lab è tornata con una medaglia d’argento conquistata dalla squadra Duo, formata da Elena Genna e Giulia Pantaleo, allenate dal tecnico regionale Simona Galfano e dall’aspirante tecnico Sara Genovese, Vice Campione d’Italia. Il tecnico federale Gilda Tortorici ha commentato: “È stata una grande emozione tornare a casa con una medaglia d’argento al nostro secondo anno di partecipazione. Non ce l’aspettavamo, considerando che le società siciliane solitamente arrivano sul podio dopo anni di esperienza. Se avessimo avuto più convinzione, forse avremmo ottenuto di più, ma siamo comunque felici di questa esperienza che porterà insegnamenti importanti”.