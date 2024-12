Vincita da record con il “gratta e vinci” a Erice

La dea bendata ha fatto tappa ad Erice, regalando un Natale indimenticabile a un fortunato avventore della tabaccheria Cartomania di via Guglielmo Marconi. “E’ la più grande vincita mai realizzata nella nostra tabaccheria”, spiegano i titolare Gianfranco e Giovanni Palmeri”. Con un biglietto “Gratta e Vinci – Turista per sempre”, il cliente in questione otterrà una somma immediata pari a 300.000 euro, cui si aggiungeranno 6000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro alla fine. Come sempre, in questi casi, l’identità del fortunato vincitore è coperta da una comprensibile riservatezza.

“Teniamo a precisare che già più volte presso la nostra rivendita sono stati vinti ben 500.000 euro quindi non è la prima grandiosa vincita che si realizza da noi, ma sicuramente è la più alta”, affermano ancora i gestori.

Nella foto, da sinistra :Gianfranco Palmeri (titolare) Michi Penna (dipendente che ha dato il biglietto vincente), Rosy Chiarelli (dipendente), Giovanni Palmeri (titolare)