“Nino”, il corto sul bullismo girato a Marsala premiato al Viterbo short￼

Il cortometraggio “Nino”, girato a Marsala, è stato premiato al festival Viterbo short con il premio per il Miglior Cortometraggio. Il corto diretto da Michele Li Volsi, racconta di bullismo ed ha visto la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo ‘Mario Nuccio’ e della Fondazione Auxilium Villa Betania di Valderice, centro per ragazzi con disabilità. “Nino” ha visto la produzione di Elisabetta Baviera (Ciak Italy Cinematografica), Claudia Gallo, Giusy Ingarrra, Arlotta Filippo, Faeria Post-produzione; le musiche sono di Francesco Persano; con la partecipazione di Letizia Ruffo, Rosilino Prinzivalli, Mauro Calandra, Nicolò Corso, Alberto Noto, Massimo Licari, Amedeo Trapani. Hanno fatto parte del progetto gli attori Orio Scaduto, Totò Cascio, Katia Gargano, Alessandro Renda, Francesco e Alessandro Pipitone, Chloe Maggio, Flavio Urso, Pietro Riccardo Mezzapelle. Per “Nino” altre due selezioni: al Moonlight Short Film Fest e al Pinewood Studios Festival.