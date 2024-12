Alessandra Camassa cittadina marsalese ad honorem: “Ha dato un contributo eccezionale all’amministrazione della giustizia”

Marsala ha una nuova cittadina onoraria. E’ la giudice Alessandra Camassa, che ha lavorato come magistrato alla Procura lilibetana negli anni ’90, sotto la guida di Paolo Borsellino, per poi tornare nel 2015 da presidente del Tribunale, subentrando a Gioacchino Natoli. In questa seconda veste si è fatta particolarmente apprezzare per il prezioso contributo fornito sia negli aspetti organizzativi del lavoro giudiziario che per l’impegno profuso a favore del trasferimento nel nuovo Palazzo di Giustizia di via del Fante.

La cerimonia si è tenuta proprio presso il Tribunale marsalese, alla presenza delle massime autorità cittadine. Nella motivazione sottoscritta per il conferimento della cittadinanza onoraria, il sindaco Massimo Grillo ha sottolineato “l’eccezionale contributo dato all’amministrazione della giustizia nel circondario di Marsala” da Alessandra Camassa distinguendosi per “professionalità, dedizione, determinazione, capacità organizzative e relazionali”.

Il conferimento pubblico del riconoscimento è stato preceduto da un significativo momento nell’Ufficio di Paolo Borsellino, ora trasformato nel Museo a lui intitolato. In tale sede, la Giunta Grillo ha deliberato di conferire la “Cittadinanza Onoraria” ad Alessandra Camassa e istituzionalizzare così la gratitudine della Città per il suo riconosciuto impegno nel circondario giudiziario di competenza. I presenti si sono poi spostati presso l’Aula Magna dell’ex Palazzo di Giustizia, dove è stato proiettato un video degli anni trascorsi a Marsala da Alessandra Camassa, ma anche del periodo in cui era un magistrato del pool diretto da Paolo Borsellino. Non sono mancate le testimonianze di chi ha avuto quotidiani rapporti professionali con la giudice Camassa: Marcello Saladino (presidente facente funzione del Tribunale di Marsala) e Giuseppe Spada (presidente dell’Ordine degli Avvocati di Marsala) – nonché rapporti istituzionali, come il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e il sindaco Massimo Grillo. Al talk, moderato dalla giornalista Elvira Terranova, è poi seguito un momento musicale conclusivo della bella giornata, con alcuni brani eseguiti da “The Women’s Choir” e “The Vocal Academy”.

Negli anni sono diverse le cittadinanza onorarie attribuite dal Comune di Marsala, tra cui quelle a Paolo Borsellino, Maria Falcone e Pietro Bartolo.