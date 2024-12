Trapani, controlli della polizia per il contrasto alla detenzione e spaccio di droga

Giro di vite nel centro storico trapanese sul consumo di droga, con un nuovo blitz della Polizia di Stato che, ieri pomeriggio giovedì 19 dicembre, ha svolto specifici servizi di contrasto allo spaccio di stupefacente e alla commissione di altri reati.

In seguito alle segnalazioni provenienti da alcuni cittadini, la Squadra mobile ha eseguito controlli e perquisizioni avvalendosi del Reparto prevenzione crimine, di due unità cinofile antidroga e di una terza unità cinofila per la ricerca di armi ed esplosivi.

I citati controlli, finalizzati all’individuazione di persone sospette, hanno interessato prevalentemente Piazza Vittorio Veneto e le aree verdi adiacenti alla fontana del Tritone e hanno permesso l’identificazione di oltre 30 persone, italiane e straniere, molte delle quali provenienti dall’Africa centrale.

In particolare, uno degli stranieri sottoposto a controllo, un gambiano di ventiquattro anni, è stato segnalato alla locale Prefettura come consumatore di stupefacente. Gli investigatori della Squadra mobile lo hanno raggiunto mentre passeggiava e l’hanno identificato; aveva un atteggiamento nervoso e agitato, pertanto è stato perquisito e nelle tasche è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente 1 grammo di hashish, detenuto per uso personale e sottoposto a sequestro. Il gambiano era già stato segnalato in passato, sempre per detenzione di stupefacente per uso personale.

Un secondo soggetto di nazionalità tunisina è stato denunciato per inottemperanza dell’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, a seguito di espulsione.

L’uomo è stato collocato nel CPR di Milo, in attesa di rimpatrio. Il tunisino, lo scorso 18 novembre, era stato arrestato, a Firenze, per la detenzione di circa dieci grammi di cocaina.

Le perquisizioni domiciliari effettuate dalla Squadra mobile hanno inoltre consentito il rinvenimento di circa 40 grammi di hashish e della somma di 10 mila euro in banconote di piccolo taglio.