Nuova mostra allo studio d’arte di Michaela Di Caprio con il francese Manu

Dopo il successo di “Ciatu d’amuri”, l’artista marsalese Michaela Di Caprio prosegue con l’attività espositiva e propone il pittore francese Manu, radicato a Marsala da quasi 9 anni. Manu è conosciuto come l’artista delle bolle e il suo Surreabullisme, termine da lui coniato, viaggia ormai per tutto il mondo. Le opere di Manu sono un mix di poesia e leggerezza, una visione immaginifica di angoli di bellezza surreali, un insieme di contaminazioni che spaziano anche nel campo della musica. Manu infatti è anche conosciuto e apprezzato, con il suo vero nome Emmanuel Renaux, come musicista. Un artista a tutto tondo, per restare in tema di bolle. La mostra è stata inaugurata lunedì 16 dicembre presso lo studio d’arte di Michaela Di Caprio, in via A.Sarzana 32, e sarà visitabile fino al 30 dicembre 2024. Per info e prenotazione visite di gruppo: 329.3758565.