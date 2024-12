Tutti allo Stadio per Marsala-Gela, è “Giornata Azzurra”￼

Domenica a Marsala c’è una gara importante: la quinta di Campionato di Eccellenza, il 1912, se la vedrà con la seconda in classifica, il Gela. Il Presidente Giovanni Sardone ha chiamato tutti alla responsabilità nei confronti della squadra, anche i tifosi. Per questo domenica sarà “giornata Azzurra” a sostegno del Marsala. Si accede solo con i biglietti (non con gli abbonamenti) che è possibile effettuare fino alle ore 12 di domenica presso: ricevitoria Ferro via Mazzini, Sciacca Casalinghi in via Nazionale-Strasatti, 199 e in contrada Bosco 660 bis, Officina Gino Cosenza in Piazzetta Sant’Oliva.