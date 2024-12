I Fenici del Rugby alla conquista dei play off￼

I Fenici Rugby Marsala, in collaborazione con Rugby Palermo e ASD Trapani Rugby, continuano a brillare nel campionato regionale Under 16, ottenendo una convincente vittoria contro i pari età del Rugby Messina. Il responsabile tecnico, Nicola Rallo, ha deciso di schierare molti ragazzi del 2010, come Manfredi Di Stefano, Giacomo Parisi, Federico Frusteri, Karim Licata e Marco Rizzo. Nella seconda parte del match, spazio è stato dato anche ad altri giovani del 2010, che hanno esordito in Campionato, tra cui Vito Licata, Eduardo Volpi, Salvatore Catania e il già esperto Mattia Rallo. Il gioco espresso è stato di alto livello, con i Fenici che hanno dettato i tempi dell’incontro. La partita si è svolta in modo disciplinato, con ottime trame di gioco che hanno visto il Rugby Messina resistere, ma senza mai riuscire a concretizzare. Il risultato finale è stato un netto 71-0 (11 mete a 0) a favore dei padroni di casa. Il prossimo impegno è fissato per il 22 dicembre a Reggio Calabria, ultima giornata di Campionato prima dei play off.