Ad EricèNatale gospel, swing e jazz al borgo dei borghi

Erice, fino al 6 gennaio, si prepara ad accogliere il periodo natalizio con un programma culturale di alto livello. Lo storico Teatro Gebel Hamed e altri luoghi simbolo del borgo medievale ospiteranno artisti di fama nazionale e internazionale, grazie alla collaborazione con prestigiose istituzioni musicali come l’Associazione Siciliana Amici della Musica, gli Amici della Musica di Cefalù “Salvatore Cicero” e MEMA – Mediterranean Music Association. Il cartellone musicale si distingue per la presenza di artisti di primo piano del panorama jazz e classico. Il 20 dicembre il Teatro Gebel Hamed ospiterà “Trip Loop”, seguito il 21 dicembre dal Simona Trentacoste Trio. La Trentacoste, cantante e compositrice palermitana, affermata nel panorama jazz italiano, presenterà un repertorio che fonde sapientemente la tradizione jazz con sonorità contemporanee, frutto delle sue numerose collaborazioni internazionali e delle esperienze nei più importanti festival jazz.

Il 22 dicembre sarà la volta di un trio d’eccezione: Peppe Servillo, voce storica degli Avion Travel, accompagnato da Javier Girotto al sax e Natalio Mangalavite al piano, musicisti argentini di fama internazionale, che ci proporranno lo spettacolo dal titolo “L’anno che verrà”, un affascinante connubio tra jazz, world music e canzone d’autore italiana. Il 23 dicembre, presso la Chiesa San Giuliano, in scena il concerto dei Gospel Soul Notes guidati da Pamela O’Neal, formazione che unisce la tradizione spiritual americana con influenze contemporanee, sotto la guida di una voce di grande esperienza nel panorama gospel internazionale. Dopo i concerti natalizi del Coro Jesus Christ diretto da Sabina Braschi (26 dicembre) e del Coro Polifonico San Giovanni Paolo II di Valderice sotto la guida di Caterina Messina (27 dicembre), il 28 dicembre, presso il Teatro Gebel Hamed, si esibirà l’Elos Sax Quartet, formazione che propone un raffinato repertorio tra classica e contemporaneo. L’ensemble sarà seguito il 29 dicembre dal quintetto di ottoni Akrabrass, già protagonista del prestigioso “Brass Festival In Jazz” di Palermo, noto per i suoi arrangiamenti che spaziano dalla musica classica al jazz.

Il 30 dicembre protagonista il MEMA Wind Ensemble con Pietro Adragna alla fisarmonica. Adragna, vincitore del Trofeo Mondiale di Fisarmonica e artista di caratura internazionale, vanta collaborazioni con prestigiose orchestre e una intensa attività concertistica mondiale. La programmazione, che conferma Erice come polo culturale di riferimento del territorio, offre eventi di alta qualità a prezzi accessibili (3-8 euro), ed è stata realizzata grazie alla sinergia tra MEMA – Mediterranean Music Association, Associazione Siciliana Amici della Musica e Amici della Musica di Cefalù “Salvatore Cicero”. Un viaggio musicale che spazia tra generi e stili, valorizzando sia artisti affermati che nuovi talenti. Il capodanno vedrà sul palco di Piazza della Loggia, Daria Biancardi, voce potente emersa a “The Voice of Italy” e oggi affermata interprete che fonde soul, R&B e blues, accompagnata da un DJ set di RadioTime.

Il 5 gennaio il Mauro Carpi Sextet porterà sul palco il suo raffinato repertorio swing con “Merry Christmas and Happy New Swing”, tra standard riarrangiati e composizioni originali. Il programma si concluderà il 6 gennaio con “Winterreise – Viaggio d’inverno”, innovativo spettacolo di teatro musicale tratto dai Lieder di Schubert, della compagnia teatrale Movin’Op sotto la regia di Maria Paola Viano. L’evento è a cura dell’associazione Vivere Erice, l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani con il Goethe-Institut Italien e l’l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”. Tutti gli spettacoli al Teatro Gebel Hamed avranno inizio alle ore 18.00. Per informazioni: InfoPoint di Porta Trapani e Piazza della Loggia (10:00-18:00 nei giorni di apertura dei siti culturali). Il programma completo è visibile sui profili social di EricèNatale e del Comune di Erice.

EricèNatale – Il borgo dei presepi gode del sostegno de “I Borghi più belli d’Italia” e della Funierice ed è organizzato dal Comune di Erice, in collaborazione con la Fondazione Erice Arte, la Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, l’Associazione “Il Bajuolo” di Erice, l’Associazione “MEMA” (Mediterranean Music Association) con l’Associazione Siciliana Amici della Musica e Amici della Musica di Cefalù “S. Cicero”, l’Associazione “Vivere Erice”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, l’Istituto di Istruzione superiore “Sciascia Bufalino”, la Montagna del Signore, l’associazione Omnia Certe, l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani con il Goethe-Institut Italien, l’associazione Donare Rende Felici, l’associazione VMKlab, l’Associazione Hot Stone, Fc Service, l’Associazione Tradumari&venti e il Gruppo Medievale Monte San Giuliano-Erice. La manifestazione è coordinata dal settore Cultura del Comune di Erice guidato dal Dott. Toto Denaro.