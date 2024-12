Si rompe una gamba durante un’escursione alla Riserva dello Zingaro, la soccorrono i militari

Oggi, poco dopo le tredici, un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Birgi per prestare soccorso ad una donna di 60 anni rimasta ferita ed immobilizzata durante un’escursione all’interno della riserva naturale dello Zingaro. L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE).

Il velivolo si è dapprima diretto a Castellammare del Golfo per imbarcare un team del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), per poi dirigersi verso l’area di operazione. Arrivato sul luogo in cui si trovava la persona infortunata in meno di mezz’ora, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aerosoccorritore e i due operatori del C.N.S.A.S., procedendo al recupero della donna, immobilizzata per una frattura alle gambe, e al suo immediato trasporto presso lo stesso campo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla si trovava un’ambulanza diretta al più vicino ospedale. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.