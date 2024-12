Negli ospedali di Castelvetrano e Trapani due panchine rosa simbolo della lotta del tumore al seno

“La panchina rosa, il simbolo della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, diviene un costante momento di riflessione per promuovere la cultura della prevenzione e della lotta per vincere il cancro. Un’iniziativa non solo simbolica ma frutto della passione e dell’impegno dei nostri operatori nei confronti dei pazienti oncologici”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asp Trapani Ferdinando Croce inaugurando oggi, nei presidi ospedalieri di Castelvetrano e di Trapani due “panchine rosa” donate dall’azienda Landini group, rappresentata dall’ing. Ciro Miscuzzi. Presenti tra gli altri i responsabili dei due reparti di oncologia medica, Angela Maria Accardo e Loredana Lo Giudice, e la psicologa ospedaliera Eliana Gucciardo. L’installazione delle due panchine è stata realizzata in collaborazione con l’unità operativa di Psicologia Ospedaliera, che svolge quotidianamente un servizio di supporto nei confronti dei pazienti oncologici e dei loro accompagnatori.