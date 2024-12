Natura, storia e le isole sempre più vicine. Benvenuti al Baglio Oneto

Il Baglio Oneto di Marsala è il luogo ideale per un matrimonio da sogno, dove la storia e la bellezza della Sicilia si intrecciano con l’eleganza e la raffinatezza. Immerso nel cuore di una delle zone più suggestive della provincia di Trapani, questo antico baglio, recentemente rinnovato, offre una location unica per le coppie che desiderano celebrare il loro giorno speciale in un ambiente esclusivo, incantevole e ricco di charme.



Un’atmosfera Unica tra Storia e Natura



Il Baglio Oneto rappresenta un luogo dove il passato e il presente si fondono armoniosamente. Le sue ampie sale, i cortili interni e le strutture originali evocano l’autenticità della Sicilia rurale, mentre le moderne ristrutturazioni hanno saputo preservare l’architettura tradizionale aggiungendo comfort e funzionalità. Recentemente, il salone delle feste è stato oggetto di un importante intervento che ha incluso l’installazione di nuove vetrate panoramiche che trasformano ogni evento in un’esperienza indimenticabile.



Il Salone delle Feste: Eleganza e Panorama



Le nuove vetrate del salone delle feste del Baglio Oneto sono senza dubbio uno degli elementi più straordinari di questa location. Grazie a queste ampie finestre, il panorama che si apre davanti agli occhi degli sposi e degli invitati è mozzafiato: il blu del mare che si fonde con il cielo e le splendide Isole Egadi in lontananza. Il lussureggiante verde che circonda il baglio aggiunge una dimensione di freschezza e tranquillità, creando l’atmosfera perfetta per un ricevimento elegante, romantico e suggestivo.

La luce naturale che inonda il salone grazie alle nuove vetrate rende l’ambiente ancora più luminoso e accogliente, mentre il panorama straordinario regala un’ambientazione unica che lascerà i vostri ospiti senza parole. Immaginatevi di scambiare il vostro “sì” con il mare e le isole come sfondo, mentre il sole tramonta lentamente dietro Favignana: un sogno che può diventare realtà al Baglio Oneto.

Matrimonio con Rito Civile: La Soluzione Perfetta per Ogni Coppia

Una delle grandi novità offerte dal Baglio Oneto è la possibilità di celebrare il matrimonio con rito civile direttamente all’interno della struttura, in un ambiente elegante e intimo, con una vista panoramica che renderà il momento ancora più speciale.

Che si tratti di una cerimonia semplice e intima o di un matrimonio in grande stile, il Baglio Oneto offre la possibilità di personalizzare ogni dettaglio, grazie alla sua esperienza pluriennale nell’organizzazione di eventi e matrimoni. Ogni coppia può progettare la cerimonia come più desidera, senza rinunciare alla bellezza e all’autenticità di una location storica.



Organizzazione Perfetta per il Tuo Matrimonio



Al Baglio Oneto, ogni matrimonio è curato nei minimi dettagli. Dalla scelta del menù, che propone i migliori piatti della tradizione siciliana con un tocco gourmet, alla decorazione floreale, passando per l’allestimento della sala, il team del Baglio Oneto è pronto a soddisfare ogni richiesta, garantendo un servizio impeccabile. La possibilità di organizzare anche il soggiorno degli ospiti presso la struttura rende il Baglio Oneto un’opzione completa per chi desidera vivere un matrimonio senza pensieri, dove ogni aspetto è curato con passione e dedizione. Al Baglio Oneto, grazie a questa costante ricerca della perfezione, viene conferito dal 2014 il “Wedding award”, il prestigioso riconoscimento, ottenuto con il massimo dei voti, riconosciuto alle strutture che raggiungono standard qualitativi molto alti.

Pranzi di Natale e Capodanno



Anche quest’anno il Baglio apre le sue porte per i pranzi di Natale e Capodanno. Grazie alle materie prime di altissima qualità del territorio, in menù ci saranno piatti che prendono spunto dalla tradizione, ma con rivisitazioni gourmet. Il tutto per regalare un’esperienza sensoriale unica e raffinata.



Scopri il Baglio Oneto: saremo felici di accoglierti



Se anche tu sogni di celebrare il tuo matrimonio in una location incantevole, dove il panorama, la storia e la raffinatezza si incontrano in un ambiente esclusivo, il Baglio Oneto di Marsala è il posto che stai cercando. Ti invitiamo a fissare un appuntamento per visitare la struttura, scoprire il salone delle feste rinnovato e immergerti nell’atmosfera unica che solo il nostro baglio può offrire.

Prenota la tua visita al Baglio Oneto di Marsala e inizia a progettare il giorno più importante della tua vita in una location che sa come trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile.