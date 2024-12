Forza Italia continua gli ingressi: arriva l’ex consigliere trapanese Giuseppe Lipari

Il segretario regionale degli azzurri in Sicilia Marcello Caruso e il segretario provinciale Toni Scilla accolgono in Forza Italia Giuseppe Lipari, già consigliere comunale della città di Trapani. “Questa ulteriore adesione – afferma il segretario regionale Caruso – dimostra che il partito è in forte espansione, radicato nelle realtà locali, grazie alla simbiosi tra l’azione politico-istituzionale e le esigenze dei territori. L’impegno e la caparbietà di Giuseppe Lipari contribuiranno all’affermazione di Forza Italia come partito di riferimento per i cittadini trapanesi”. Toni Scilla, segretario provinciale, aggiunge: “La scelta di Giuseppe Lipari di aderire a Forza Italia, testimonia la credibilità e la notevole attrattività di cui gode il nostro movimento anche in provincia di Trapani. Siamo il partito della moderazione, della libertà, del garantismo, dello sviluppo economico. Do il benvenuto a Giuseppe e sono certo che lavorerà, con energia e competenza, nell’interesse della sua comunità, rappresentandone le istanze di crescita e sviluppo“.