Coppa Italia Serie C: Trapani batte Arezzo e conquista la semifinale

Il Trapani passa ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C, superando in trasferta l’Arezzo con una vittoria di misura per 1-0. Una partita emozionante, caratterizzata da tante occasioni da una parte e dall’altra, ma che si è decisa solo negli ultimi minuti grazie al guizzo di Facundo Lescano. Per i granata, si tratta di un passo importante verso la semifinale della competizione, che offre la possibilità di accedere alla fase nazionale dei play-off di Serie C, un obiettivo che entrambe le squadre non potevano permettersi di sottovalutare. La gara, disputata al Stadio Città di Arezzo, è stata intensa sin dai primi minuti. Il Trapani, guidato da Eziolino Capuano, ha affrontato i padroni di casa con determinazione, nonostante una stagione che ha visto diverse modifiche sulla panchina granata (con il passaggio da Torrisi ad Aronica e infine Capuano). Il percorso fino ai quarti di finale non era stato semplice per il Trapani, che aveva superato, rispettivamente, Cavese, Monopoli e Catania. L’Arezzo, dal canto suo, aveva eliminato Pesaro, Ascoli e Perugia, mettendo in mostra una solidità difensiva e una buona fase offensiva.

La partita si è svolta su un filo di tensione, con entrambe le formazioni che si sono battute per l’accesso alla semifinale. L’inizio del match ha visto l’Arezzo avere la meglio sul piano del gioco, con Filippo Guccione protagonista di un pericoloso palo colpito al 32′. Un’altra occasione per i padroni di casa si è concretizzata in una doppia azione, ma Ujkaj e il salvataggio di Borra hanno evitato il vantaggio dell’Arezzo. Il Trapani, invece, ha avuto la sua chance più importante con un tiro di Facundo Lescano, che al 27′ ha impegnato il portiere avversario, Borra, in una parata che ha mantenuto il punteggio inviolate.

Il primo tempo, dunque, si è chiuso senza reti, con l’Arezzo che ha avuto il controllo della partita, ma senza concretizzare le occasioni create. Nella ripresa, il Trapani è uscito più deciso, ma ancora una volta Borra ha fermato un tentativo di Emiliano Pattarello al 61′, mentre il contropiede dell’Arezzo, guidato da Pattarello e Alessandro Malomo, è stato prontamente neutralizzato da Ujkaj e Borra. L’intensità della gara è cresciuta nel finale, ma sembrava che la partita dovesse finire senza gol, quando, all’88’, è arrivato il colpo decisivo. Facundo Lescano ha messo a segno il gol che ha sbloccato il match. Su un calcio d’angolo battuto da Benedetti, la palla è finita sui piedi di Crimi, che ha rimesso il pallone in area. Lescano, con un destro preciso, ha infilato il pallone in rete, facendo esplodere la gioia dei tifosi granata. Non c’è stato più tempo per l’Arezzo di rispondere, e la partita si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore del Trapani, che elimina i toscani dalla competizione.

Con questa vittoria, il Trapani guadagna l’accesso alle semifinali della Coppa Italia Serie C, un risultato che non solo aumenta il morale della squadra ma le dà anche l’opportunità di centrare un altro obiettivo stagionale: l’accesso alla fase nazionale dei play-off di Serie C, un traguardo che ora si fa sempre più vicino. Il prossimo impegno per il Trapani sarà altrettanto difficile, ma con la determinazione mostrata in questa partita, la squadra di Capuano è pronta a continuare il suo cammino nella competizione.