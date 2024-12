Alcamo: svaligiava appartamenti in pieno giorno, è stato arrestato un pregiudicato

Nel pomeriggio del 5 dicembre scorso, i poliziotti della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Alcamo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico nei confronti di un noto pluripregiudicato alcamese, resosi responsabile di un furto perpetrato nel novembre scorso e per essere stato trovato, a seguito di perquisizione autorizzata dall’Autorità Giudiziaria, di numerosi preziosi ed oggetti in oro proventi di numerosi furti consumati nella cittadina alcamese tra la fine di settembre ed i primi giorni del mese di novembre.

Nell’ambito dell’attività investigativa posta in essere veniva individuato un secondo giovane alcamese, anch’egli pregiudicato, il quale, accertato il ruolo di “palo” in alcune delle incursioni predatorie consumate dall’arrestato, veniva segnalato in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione.

La misura in argomento scaturiva dall’attività di indagine avviata il giorno stesso della consumazione di un furto di gioielli e preziosi avvenuto all’interno di un’abitazione in pieno centro storico di Alcamo, laddove venivano analizzati alcuni filmati che riprendevano l’azione e che consentivano di individuare i capi d’abbigliamento indossati dagli indagati durante la consumazione del furto. nel appartamento veniva rinvenuto un televisore e numerosi preziosi e gioielli in oro provento del furto, nonché di altri furti consumati nei mesi precedenti e per i quali si è già proceduto alla restituzione ai legittimi proprietari.