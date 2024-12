Partorisce in strada a Palermo, la donna è straniera e senza fissa dimora

Una donna di origine sudamericana e senza fissa dimora ha partorito in strada, a Palermo. Nell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi, i passanti sono stati attirati dalle urla della donna incinta e hanno subito capito: proprio davanti ai loro occhi ha messo al mondo il suo bambino. Per terra c’erano evidenti chiazze di sangue. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso e per evitare che la donna e soprattutto il bimbo potessero morire di freddo. Dall’ospedale fanno sapere che la gravidanza non era mai stata monitorata, nessuna visita registrata al nome della donna. Adesso è partita una gara di solidarietà tra i cittadini e le associazioni per dare supporto al piccolo.