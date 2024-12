Mazara avrà un mercato della Borgata Costiera. Nuovi regolamenti per fognature e artisti di strada

Lavoro proficuo del Consiglio comunale di Mazara del Vallo che la scorsa settimana, nella convocazione di mercoledì 11 dicembre, ha approvato tutti i sei punti all’ordine del giorno. Ecco le principali decisioni adottate. Aliquota Irpef: confermata per il 2025 l’aliquota addizionale Irpef allo 0,8%, con 15 voti favorevoli e 4 contrari. Mercato Agroalimentare a Km Zero: istituito il mercato nella Borgata Costiera, con relativo regolamento, approvato con 18 voti favorevoli e 1 astenuto. Giardino dell’Emiro e Parco di Miragliano: approvata la mozione della IV Commissione per la manutenzione straordinaria e rigenerazione urbana, con 18 voti favorevoli. Per quel che riguarda il Regolamento di esercizio dell’arte di strada (approvato all’unanimità con 19 favorevoli su 19 presenti), composto da 8 articoli, questo disciplina le esibizioni degli artisti di strada (Buskers) al fine di valorizzare le loro performance, garantendo al contempo il rispetto delle normative relative al decoro urbano, igiene, sicurezza stradale e limitazione dell’inquinamento ambientale e acustico.

Le principali disposizioni del regolamento riguardano l’organizzazione delle aree per le esibizioni, le modalità di prenotazione degli spazi tramite una piattaforma informatica (Open Stage), gli orari e la durata delle performance. Sarà la Giunta a definire luoghi, modalità e tempi specifici per l’attuazione del regolamento. L’assessore Germana Abbagnato ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando l’importanza di questo strumento per sviluppare nuove iniziative culturali e turistiche in città. La V Commissione ha espresso il proprio apprezzamento per il risultato e ha anticipato altre iniziative future, come il supporto all’albergo diffuso nel centro storico e la promozione delle licenze taxi, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo economico e culturale del territorio.

Inoltre è stato approvato lo schema di regolamento per gli interventi di manomissione del suolo pubblico per allacci idrici e fognari, con 18 voti favorevoli e 1 contrario, proposto dalla III Commissione consiliare “Lavori Pubblici e Urbanistica”. Il regolamento è composto da 14 articoli e mira a disciplinare gli interventi di scavo e allaccio alle reti idriche e fognarie, contrastando gli allacci abusivi e migliorando il controllo e la qualità delle opere. Un’unica impresa selezionata tramite gara eseguirà gli interventi, con tariffe differenziate in base alla lunghezza dello scavo e al tipo di allaccio. L’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il regolamento garantirà un maggiore controllo e tolleranza zero sugli allacci abusivi. Inoltre, il regolamento prevede tariffe per le utenze domestiche che variano in base alla lunghezza dello scavo. Il presidente della III Commissione, Pietro Ferro, ha lodato la collaborazione della Commissione, sottolineando l’importanza di questo strumento per migliorare l’efficienza dei servizi, nonostante alcune difficoltà iniziali e il voto contrario di un consigliere. La prossima convocazione del Consiglio comunale è prevista per oggi, mercoledì 18 dicembre alle ore 16, con cinque punti all’ordine del giorno.