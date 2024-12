“Il Marsala racconta”, emozioni al Cinema Golden ripercorrendo la storia calcistica del 1912

“Il Marsala racconta”, il docufilm sulla storia calcistica del Marsala 1912, ideato da Umberto Li Gioi e Nicola Donato, ha chiamato a raccolta presso il Cinema Golden, di martedì sera, tifosi, vecchie glorie, giornalisti e cronisti dell’epoca, nonchè tutti i presidenti degli ultimi trent’anni. Le emozioni si sono rincorse ripensando alle vittorie in Campionato dagli anni ’60 ad oggi, ripercorrendo attraverso le testimonianze dai campi da gioco e di giocatori e figure che hanno raccontato nel tempo il Marsala Calcio, il cammino di una società dalla sua fondazione sino ai giorni nostri. Commoventi alcuni filmati che hanno mostrato persone legate ai colori azzurri che non ci sono più, come il giornalista Salvatore Lo Presti, il tifoso e memoria storica del Marsala Vito Donato, l’ex allenatore Gigi Carducci e il bomber Mario Giudotti, morto nel 2015 a soli 51 anni, ucciso tragicamente dal fratello a Viareggio, sua città d’origine.

Il film, che porta lo stesso titolo del romanzo di Umberto Li Gioi pubblicato due anni addietro e al quale è liberamente ispirato, rappresenta una novità per la Città e la sua storia calcistica, soprattutto i momenti salienti dei campionati disputati nell’arco di tempo che parte dal 1967 e arriva fino al 2000. Come non dimenticare la gara allo Stadio della Favorita di Palermo il 2 giugno del 1968 tra il Marsala e l’Acquapozzillo Acireale, che consentì agli azzurri di Vasco Lenzi di essere promossi in serie C. “Marsala siamo noi”, recita l’inno scritto da Marco Messineo per la tifoseria e la società. E la dimostrazione è stata la massiccia presenza in ogni sedia del Cinema Golden.