INRADA porta l’atmosfera di Capri nel cuore di Marsala ￼

[ PUBBLIREDAZIONALE ] In occasione delle festività natalizie, INRADA ha presentato la collezione A/I 2025, un nuovo drop del racconto che per questa stagione abbraccia i colori raffinati come il blu del mare, il bianco delle onde ed il corda come le storiche cime da barca. Via Isgró, si è trasformata in uno spaccato di Capri, rievocando lo stile e l’eleganza dei colori dell’isola in un’atmosfera rilassata.

I modelli con i capi della collezione, la texture delle pareti blu e le sedie in legno da barca, hanno permesso di ricreare un quadro pittoresco. La collezione A/I 2025 si distingue per uno stile minimal chic, con una grande attenzione per i materiali ecosostenibili, i dettagli e i colori. Giacca in ripstop riciclata, camicia in lyocell in estratto di polpa di eucalipto rinomata seta vegetale, sono solo alcuni capi di un’economia circolare che raccontano il mare e l’eleganza dello stile italiano. La collezione AI25 by INRADA è il proseguimento di un viaggio iniziato l’anno scorso dal suo fondatore Alessandro Perrone alla scoperta delle più affascinanti coste Mediterranee.

Un percorso in cui il protagonista è il mood Riviera che, di anno in anno, si rinnova avvicinandosi a nuove iconiche località costiere. Un omaggio all’estate, alle bellezze naturali marittime, ai sapori e ai colori di queste rinomate cittadine di vacanza Italiane.

Inrada via Isgrò, n. 28 – Marsala

mail inrada@inrada.it

tel: 328 88 53 466