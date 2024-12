Trapani, aumenta il ticket sosta in Piazza Vittorio Emanuele: “I costi sono alti”

Dopo l’annuncio dell’aumento delle tariffe orarie per i parcheggi in Piazza Vittorio Emanuele, da 20 a 70 centesimi l’ora, e che dunque passano in zona gialla, l’assessore comunale alla Partecipata ATM, Giuseppe La Porta, interviene per chiarire le ragioni di questa scelta e le prospettive di una città sempre più orientata alla sostenibilità.

“Abbiamo adeguato le tariffe per gli abbonamenti dei lavoratori che gravitano nell’area per far fronte all’aumento dei costi degli ultimi 5 anni, portandole da 5 a 15 euro al mese, mantenendo tuttavia riservati 300 posti sui 376 disponibili. Si tratta di un intervento mirato, che continua ad assicurare costi contenuti per chi lavora quotidianamente in zona o in centro storico, preservando un equilibrio rispetto alle altre tariffe cittadine – spiega La Porta -. I cittadini che risiedono o lavorano nelle altre zone gialle della città, infatti, pagano gli abbonamenti 35 euro al mese o 80 euro per tre mesi, tariffe che, pur rimanendo inferiori alla media di altre città, rappresentano comunque un costo maggiore”. “Del resto, la possibilità di spostarsi verso il centro storico e piazza Vittorio in maniera assolutamente gratuita c’è e c’è sempre stata – continua ancora l’assessore -: basta lasciare l’auto a piazzale Ilio e usufruire delle due linee Atm, la 2 e la 10, con corse ogni dieci minuti”.

“L’aumento delle tariffe orarie non è fine a sé stesso, ma fa parte di un piano per incentivare la mobilità sostenibile, ridurre il traffico in centro e migliorare l’accessibilità delle aree centrali, come Piazza Vittorio, per tutti i cittadini e i visitatori. L’adeguamento delle tariffe, secondo l’amministrazione comunale, consente inoltre di evitare aumenti su altri servizi essenziali”, conclude La Porta. Anche il sindaco Giacomo Tranchida interviene per ribadire l’obiettivo strategico dell’amministrazione: “Siamo consapevoli che ogni cambiamento può suscitare perplessità, ma stiamo lavorando per costruire una città più funzionale, sostenibile e attenta alle esigenze di tutti. L’adeguamento delle tariffe ci permetterà di offrire un sistema più efficiente senza gravare ulteriormente sui cittadini, garantendo un equilibrio tra i costi e i servizi erogati. Stiamo investendo sulla mobilità alternativa mantenendo finanche la gratuità del costoso trasporto pubblico ATM a servizio di tutto il centro storico, piazza Vittorio compresa. Questa è una scelta di responsabilità e di visione per il futuro di Trapani. L’economia cittadina ed il mantenimento della qualità della vita ed in primis nel centro storico, abbisognano di aumentare la presenza di persone, visitatori e turisti, al contempo di diminuire l’accesso e lo stazionamento di auto” conclude.