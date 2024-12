Al Porto di Trapani si procede a recuperare relitti e rifiuti dai fondali

Erano state annunciate un mese fa circa le operazioni di recupero di nove relitti sommersi nelle acque del porto di Trapani davanti ai moli Isolella Nord e Ronciglio, nel corso di una conferenza stampa in cui si è fatto il focus sulle crociere in arrivo nel capoluogo di Provincia. I lavori di rimozione, che si prolungheranno fino a gennaio, come previsto dall’ordinanza della Capitaneria di Porto, sono stati affidati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale a una ditta specializzata nel settore che avrà il compito pure di procedere alla demolizione e allo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti secondo la normativa vigente. La rimozione dei relitti aumenterà l’operatività dello scalo di Trapani, consentendo una migliore ridistribuzione degli ormeggi e aumentando la capacità di intervento dei servizi tecnico-nautici. Come aveva fatto sapere il comandante Guglielmo Cassone, peraltro, nei fondali del porto sono stati ritrovati anche ordigni bellici che sono stati fatti brillare.