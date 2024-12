Marco Guerriero è il nuovo commissario del Pd di Marsala

A distanza di dieci mesi dalle dimissioni della segreteria, il circolo di Marsala del Pd ha una nuova guida. Si tratta di Marco Guerriero, che ieri è stato scelto dalla direzione regionale dei democratici per la carica di commissario. Toccherà al dirigente dem guidare il partito lilibetano nei mesi che precederanno il congresso comunale, a sua volta chiamato a eleggere la segreteria che, verosimilmente, guiderà il Pd verso le prossime elezioni amministrative. Avvocato civilista, 39 anni, Guerriero è originario di Palermo ed è considerato vicino all’area politica rappresentata dall’europarlamentare Stefano Bonaccini.

Il neo commissario del Pd di Marsala sarà affiancato da due vice, scelti tra i dirigenti locali del partito. L’obiettivo dei dirigenti regionali dem è quello di ricreare condizioni adeguate al rilancio del partito, che negli ultimi anni ha vissuto alterne vicende, passando dal trionfo elettorale del suo segretario Alberto Di Girolamo, sindaco dal 2015 al 2020, alla delusione delle ultime amministrative, in cui il Pd non ha raggiunto nemmeno il quorum per portare un proprio rappresentante in Consiglio comunale.