“Papà non mi hai salutato”: 24enne gli lancia un televisore

“Papà non mi hai salutato”. Una frase che ha scatenato momenti di panico in un’abitazione di Viagrande, nel catanese, dove un 24enne ha aggredito il padre per un motivo apparentemente banale lanciandogli un televisore. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Viagrande per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere. I fatti sono accaduti intorno alle 2 di notte: un 49enne che era rimasto ferito in casa ha chiamato la centrale operativa dei Carabinieri di Acireale chiedendo aiuto: aveva escoriazioni a mani e braccia. Quando i militari sono intervenuti, tutt’intorno nell’abitazione era distrutto. Qui hanno bloccato il 24enne che ha iniziato a dare in escandescenza lanciando oggetti di ogni tipo, tra cui un termos e un televisore contro il padre.

Il giovane, già noto per pregresse vicende giudiziarie, inclusi episodi di violenza contro donne che aveva frequentato, è stato fermato dai Carabinieri e trasferito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.