Pallamano: Trapani supera Euromed Mugello 3 a 28, granata in vetta￼

Quarto successo stagionale per la Pallamano Trapani, che riscatta la sconfitta rimediata una settimana fa a Chiaravalle. In Campionato che promette molto equilibrio, ogni vittoria assume un’importanza notevole, in prospettiva del prosieguo della stagione. In questo girone a sette squadre, le granata, quindi, continuano a stazionare in cima alla graduatoria, seppur con una gara in più disputata, rispetto a Prato e Chiaravalle. L’equilibrio resiste nei primi otto minuti. Poi, la Pallamano Trapani costruisce il primo doppio vantaggio (8-6, 10’) e i presupposti per la vittoria. E’ la versione della formazione granata che il coach Laura Avram predilige, con difesa aggressiva e corsa a perdifiato verso la porta avversaria. Una ricetta che consente di arrivare all’intervallo già con un consistente vantaggio di “+7” (21-14).

Nel secondo tempo, iniziato con una rete immediata di Adele Plazzotta, il diktat è non abbassare la concentrazione, fornendo segnali chiari di continuità, dopo la prestazione di Chiaravalle, in cui solo nella ripresa le giovani granata avevano dato il meglio di sé. Un compito che la Pallamano Trapani rispetta in pieno, conservando il vantaggio, trovando ottimo contributo da tutte le ragazze chiamate a scendere in campo (menzione per il portiere Felet), e concludendo la gara in crescendo. Lunga pausa, adesso, per le giovani granata. Il campionato di A2 riprenderà il prossimo 11 gennaio, ma la Pallamano Trapani osserverà il suo turno di riposo.

Tabellino di gara:

Pallamano Trapani (5 gare giocate) punti 8

Tushe Prato (4), Publiesse Chiaravalle (4), Conversano (5) punti 6

Euromed Mugello (4), Edilspi Mattroina (4) punti 2

Halikada Gattopardo (4) punti 0

Pallamano Trapani-Euromed Mugello 37-28 (21-14)

Pallamano Trapani: De Marinis, Stellato 5, Cenicola, Ferraresi 7, Martina Lista 4, Milena Lista 2, L’Abbate 2, Lusarreta 4, Plazzotta 7, Mucci, Ascorti 3, Licata 2, Felet, Longoni 1. All. Laura Avram.

Euromed Mugello: Guidoni 1, Gargano 9, Tubi 12, Dallai 1, Cerchiai 3, Gorelli, Epah Ebou 1, D’Addario, Pietralunga, Bartolozzi 1, Incagli. All. Matteo Lucii.

Arbitri: Nicola Salvatore Scavone – Alessandro D’Annibale