Marsala in zona play off: vittoria meritata, Sardone incita i tifosi a sostenere la squadra

Il Marsala 1912 conquista con pieno merito il suo posto in zona play off, confermando il suo stato di forma e il desiderio di lasciare il segno nel Girone A del Campionato di Eccellenza, giunto alla 14ª giornata. Come sottolinea il capitano Genesio con il suo grido di battaglia “#Ammuttamo”, la squadra è determinata a proseguire su questa strada di successi. La partita contro il Lascari, seppur segnata da alcune occasioni mancate, si è conclusa con una vittoria di misura per 1-0, un risultato che testimonia la solidità della formazione lilybetana. A decidere la contesa è stato il bomber Mangiaracina, autore della rete decisiva al 18′ del primo tempo.

Il match si apre con un Marsala propositivo, che nonostante le prime difficoltà riesce a mettere subito sotto pressione la difesa avversaria. Al 4′ è Pedalino a cercare il goal, ma il suo tiro finisce a lato. Poco dopo, Mangiaracina ha l’occasione giusta per portare in vantaggio i suoi, ma il suo tentativo viene respinto dal portiere. Le occasioni non mancano: al 24′ è ancora Mangiaracina, che sfiora la rete con un’azione personale, ma il portiere avversario riesce a parare. Poi, proprio quando sembra che l’occasione stia sfumando, il Marsala trova la rete al 18′, grazie a un bel colpo di testa del bomber che non lascia scampo al portiere del Lascari. Nel secondo tempo, il Marsala riprende a spingere e continua a cercare il raddoppio. Al 43′ viene espulso Mister Boncore per proteste. Il Marsala esulta per i tre punti conquistati e per l’ingresso in zona play off, un traguardo che, vista la determinazione e la qualità del gioco espresso, sembra solo l’inizio di una stagione promettente. Nel pomeriggio il Presidente del sodalizio azzurro parlerà in diretta sulla pagina Facebook della società. Novità importanti sul fronte? Intanto sempre Sardone ha rilasciato nel post-gara le prime dichiarazioni incitando i tifosi ad appoggiare la squadra.