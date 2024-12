Marsala: iniziano i lavori di messa in sicurezza del Lungomare Boeo

Sopralluogo del sindaco Massimo Grillo e del presidente Enzo Sturiano sul Lungomare Boeo di Marsala, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza dopo che il litorale nei mesi scorsi è stato interessato da una forte erosione che ha fatto sprofondare una parte del marciapiede. Il tratto interessato è quello che dall’incrocio con viale Isonzo giunge fino allo slargo cosiddetto “ferro di cavallo” di fronte la Plateia Aelia del Parco Archeologico Lilibeo. Complessivamente, un investimento di quasi 3 milioni di euro, necessari per il consolidamento del terrapieno stradale interessato da erosione costiera. Grillo e Sturiano hanno dichiarato: “Si era detto che avevamo perso questo importante finanziamento, ma oggi siamo qui per testimoniare un risultato concreto. I lavori sul Lungomare Boeo da alcuni mesi sono partiti e, grazie al finanziamento di 2,9 milioni di euro, possiamo mettere in sicurezza un tratto strategico della nostra città, fondamentale non solo per la viabilità ma anche per il nostro patrimonio storico e paesaggistico. Questo intervento è il frutto di un impegno costante da parte dell’Amministrazione e della collaborazione istituzionale con tutti gli enti coinvolti. Marsala merita opere come questa, che guardano al futuro tutelando il nostro territorio”.