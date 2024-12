Calatafimi Segesta con un finanziamento potrà riattivare dei pozzi￼

La Regione Siciliana, attraverso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha stanziato un contributo di 111.107,60 euro per il Comune di Calatafimi Segesta. Questo finanziamento è stato deciso dalla cabina di regia regionale, diretta dall’ingegnere Cocina, e servirà a finanziare il ripristino dell’ultimo pozzo Tre Croci e il revamping delle pompe rimanenti. Nel corso degli ultimi sei mesi, il Comune ha ottenuto quasi 200.000 euro complessivi per la rimessa in funzione dei pozzi storici, che hanno garantito ai cittadini di Calatafimi di non subire le gravi conseguenze della crisi idrica regionale. L’acquisto delle pompe di rilancio, parte del finanziamento, consentirà una migliore distribuzione della risorsa idrica, con una riduzione dei costi energetici, a vantaggio dell’intero servizio idrico integrato. Questo intervento, infatti, renderà l’erogazione dell’acqua più efficiente e meno onerosa. Il finanziamento ottenuto è il risultato di un lavoro meticoloso e coordinato da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici tecnici, in particolare dell’architetto Scandariato e del geometra Scaturro.

Grazie a queste azioni, il Comune è riuscito a cedere il 30% dell’approvvigionamento da Siciliacque, a beneficio degli altri comuni della provincia di Trapani, nella recente riduzione applicata da Siciliacque e ordinata dall’Osservatorio Idrico Regionale. Questa riduzione, pari al 10% per tutti i comuni, ha contribuito a sostenere la gestione della crisi idrica in tutta la regione. Con il nuovo finanziamento, è probabile che Calatafimi possa cedere ulteriori litri di acqua provenienti da risorse sovrambito, con beneficio per altri comuni.