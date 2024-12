Il Marsala Futsal passa il turno di Coppa: 15 reti al Cus Palermo

Il Marsala Futsal 2012 accede ai sedicesimi di Coppa Divisione dopo aver rifilato 15 goal al Cus Palermo che non è proprio l’ultimo arrivato nel Calcio a 5. Al Palasport San Carlo è stata emozione pura ad ogni rete, ad ogni pallone giocato dai giovani azzurri Under 23, dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che il sodalizio lilybetano del Presidente Paolo Tumbarello non solo punta sulle giovani leve, ma ne fa un baluardo fino a portarle ad essere piccole ‘stelle’ del parquet.

Primo tempo_ Iprimi secondi fanno già intuire che gara sarà: Nikolas Sanalitro sale sulla fascia passa la palla a Andrea Romano che segna rasoterra. Meno di un minuto dopo azione in area di Pietro Bonafede e Alessandro Patti con il primo che la piazza facile sottoporta. E’ sempre Bonafede che al 17’ a botta sicura sigla il 3 a 0. Il Cus Palermo cerca di fare la propria partita, segnata sin da subito dall’onda anomala azzurra inevitabile da arrestare: al 12’ arriva il poker di Kevin Pellegrino con il pallone che carambola alle spalle del portiere e si immola in rete. Un minuto più tardi arriva il quinto goal su un’1-2 tra Nicolas Valenti e Giorgio Emiliano che quest’ultimo non fallisce. Al 10’ è Vincenzo Marino che da centrocampo segna il sesto goal. Al 14’ Sanalitro ruba palla e davanti la porta avversaria, con maturità e generosità, compie un assist per Giuseppe Zingales che sigla il 7 a 0. L’ottava rete giunge al 16’ con il notevole gesto tecnico di Romano che da posizione decentrata cerca e trova l’angolo della porta difesa dal Cus. A due minuti dalla fine della prima frazione di gioco su assist di Pellegrino, Bonafede mette la palla fortuitamente in rete. Il primo tempo termina 9 a 0.

Secondo tempo_ Con laripresa gli azzurri potrebbero rilassarsi e invece hanno ancora voglia di giocare e bene: subito dopo il calcio d’inizio è ancora Marino che si porta in rete da un assist di Zingales. E 10-0. C’è grinta tra gli Under 23 di Mister Torrejon. Il Cus Palermo non può fare altro, a questo punto, che giocare un’altra partita, quella probabilmente di comportarsi in maniera quasi coraggiosa ed eroica al cospetto di un immenso Marsala Futsal. Al 13’ il duo Pellegrino-Valenti mostra un’11ª rete cercata con classe. Un minuto dopo è di nuovo Zingales che ‘a girare’ segna il 12 a 0. Al 17’ su assist di Sanalitro, Romano dalla destra si fa vedere e inquadra la sfera alle spalle del portiere palermitano che pochi secondi più tardi non trattiene un tiro sempre di Romano e la palla finisce ai piedi di Samuele Pipitone: anche per lui goal di giornata. Mentre la partita si appresta al fischio finale, a 33 secondi dal termine è ancora Romano, sempre più leader dei “23” che chiude il match sul 15 a 0.

Tabellino di gara:

Marsala Futsal 2012: Cosenza, Villa, Patti, Valenti, Pipitone, Pellegrino, Romano, Sanalitro, Zingales, Emiliano, Marino, Bonafede. All. Rafa Torrejon.

Cus Palermo: Badalamenti, Lo Cascio, Castelli, Rera, D’Amico, Comito, Terranova, Mistretta, Maggio, Furaforte. All. Marco Casamento.

Marcatori: Romano (1’ p.t., 16’ p.t., 17’ s.t., 19’ s.t.), Bonafede (2’, 3’, 18 p.t.), Pellegrino (8’ p.t., 13’ s.t.), Emiliano (9’ p.t.), Marino (10’ p.t., 1’ s.t.), Zingales (14’ p.t., 14’ s.t.), Samuele Pipitone (17’ s.t.)

Arbitri: Sebastian Colletta, Gaspare Giarratano, Salvatore Fonti (crono)