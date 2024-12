Handball: le ericine sole al comando dopo la vittoria sulla Brixen Sudtirol

La prova di forza che ci si attendeva. Alla guida della gara dal primo all’ultimo minuto di gara, le Arpie hanno dimostrato di aver messo a frutto nel miglior modo possibile la pausa di campionato di tre settimane, giungendo pronte e concentrate alla trasferta di Bressanone. Con questo successo, la Ac Life Style Handball Erice conferma la sua posizione solitaria in testa alla classifica di serie A, ribadendo la volontà di arrivare in fondo alla stagione con il massimo obiettivo da raggiungere: nel cuore e nella mente.

Sembrerà strano, ma i primi nomi che bisogna fare per spiegare questa convincente vittoria delle Arpie sono quelli di Daniela Pinto Pereira e di Romina Ramazzotti. Alternatesi alla difesa dei pali della Ac Life Style Handball Erice, queste due ragazze hanno simboleggiato in maniera plastica la voglia della di vincere questa gara con le gambe e con la testa. Si sono erette a baluardi insuperabili (l’una nel primo tempo, l’altra nel secondo), regalando sostanza a un’eccellente prestazione di squadra, fatta di agonismo, ma anche di tanta tecnica. Sin dal primo istante in vantaggio, le Arpie hanno costruito il loro successo con personalità (5-12, 15’), senza mai mollare di un millimetro e con un’attenzione sempre crescente alle fasi della gara. Dopo aver chiuso sul “più 4” la prima frazione di gioco, le Arpie non hanno regalato nulla neanche dopo l’intervallo, respingendo ogni tentativo avversario (20-25, 45’, 20-28, 50’), chiudendo la contesa con sicurezza a loro favore. Mercoledì prossimo, ultimo impegno del 2024, con la trasferta di Pontinia. Un’altra sfida, un’altra prova da superare.

Il tabellino di gara:

Brixen Sudtirol-AC Life Style Handball Erice 22-34 (11-15)

Brixen Sudtirol: Unterweger, Aichner, Schatzer, Lucarini 5, Hilber, Zizzo 1, Nothdurfter 1, Vegni 2, Habicher 3, Babbo 3, Di Carlantonio, Buonomo, Gamper, Ghonim 7. All. Lucas Waldner.

AC Life Style Handball Erice: Masson, Priolo, Bernabei 4, Coppola, Tarbuch 5, Losio 3, Cozzi, Struijs 6, Benincasa, Dalle Crode 3, Di Prisco, Pessoa 6, Ateba 7, Pinto Pereira, Ramazzotti. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

Arbitri: Arbitri: Leonardo Tramontini – Andrea Sicher

Commissario: Valter Fabbian

CLASSIFICA

AC Life Style Erice (9 partite giocate) punti 18

Adattiva HC Pontinia (10), Cassano Magnago (10) punti 16

Salerno (8), Brixen Sudtirol (11) punti 14

Casalgrande Padana (10) punti 12

Securfox Ferrara (10) punti 11

Leno (10), Sirio Toyota Teramo (11) punti 6

Cellini Padova (11), Mezzocorona (11) punti 4

Lions Sassari (11) punti 1