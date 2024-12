Gran Circo Taddei all’Impero di Marsala, Camilleri rivive con la regia di Alessio Piazza

Un’esperienza teatrale che farà ridere, commuovere e sognare. Il “Gran Circo Taddei” in programma domenica 29 dicembre alle ore 18 al Teatro Impero di Marsala, è molto di più di uno spettacolo: è un tuffo nella Sicilia più autentica, tra le pagine indimenticabili di Andrea Camilleri. Un reading teatrale con la partecipazione di Marcella Favilla, Alessio PIazza (che è anche il regista), Francesco Vittorio, Francesco Vittorio Pellegrino e Matteo Pipitone.

Proprio in questa Piazza, sbarca il tendone del Gran Circo Taddei, con la sua coloratissima famiglia: Erlando Taddeis, sua moglie Alinda, le figlie Jana, Juna e Jona, il clown Beniamino e l’assistente Oreste. Il leone in gabbia, con il quale sfilano per Vigata, pubblicizzando lo spettacolo, illumina Pippo Incardona: un ingegnoso piano per liberarsi della vecchia e avara zia Michela, con la quale vive, ereditare tutte le sue ricchezze e poter fare finalmente la bella vita che vorrebbe, mentre intorno a lui i camerati fascisti armano quisquilie campanilistiche. Ma chissà se tutto andrà come previsto.Una varietà umana recita la parte che assegna loro il burattinaio Camilleri attingendo ai suoi ricordi e colorandoli con la sua fantasia, il suo spirito umoristico e il suo singolare linguaggio siculo-italiano.

“Sono lusingato per la concessione dei diritti che l’Associazione Fondo Andrea Camilleri, costituita dalla famiglia, ha deciso per la messa in scena del reading “ Gran Circo Taddei” – dice Alessio Piazza – Il nostro debutto sarà al Teatro Impero a Marsala, mentre è denso il calendario delle iniziative in programma per festeggiare, nel 2025, il centenario della nascita dell’autore”. Lo spettacolo, prodotto dalla Power Sound Service e dalla Peralta Production – Eventi & Comunicazione, ha la durata di un’ora.Biglietti disponibili presso l’Agenzia I VIAGGI DELLO STAGNONE in via dei Mille, 65 a Marsala oppure sul circuito on line TICKETTANDO https://www.tickettando.it/ProductDetail/gran-circo-taddei